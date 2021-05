Stephen Curry junto a Iron Man y el Capitán América protagonizan el Marvel's Arenas of Heroes en la NBA

La pantalla de ESPN tendrá una semana repleta de acción de la NBA. Serán varios días, en los que no sólo los mejores jugadores del mundo buscarán destacarse en cada partido, sino que los Super Héroes de Marvel se lucirán en el Smoothie King Center de New Orleans este lunes 3 de mayo cuando Golden State Warriors de Stephen Curry se midan con los Pelicans de Zion Williamson, en la sorprendente propuesta del "Marvel's Arena of Heroes".

La transmisión integrará en el juego en vivo elementos de una historia original de Marvel y personajes icónicos como Iron Man, Black Panther, Captain Marvel, Captain America, Black Widow y Doctor Strange, entre otros, con efectos especiales, imágenes en 3D y animaciones creadas especialmente para este partido.

Después de una estrecha victoria sobre un ejército alienígena invasor, los Avengers reciben una amenaza siniestra del enemigo que promete regresar en mayor número y fuerza. Black Panther y Iron Man se dan cuenta rápidamente de que necesitarán más ayuda y crean un plan para expandir sus filas y luchar contra esta amenaza inminente.

¡Reconociendo las habilidades físicas, agilidad y tenacidad de los mejores atletas de la Tierra, los Avengers llevarán a cabo una serie de concursos en los que los ganadores serán considerados como Marvel Champions!

Los Avengers comenzarán su reclutamiento con la élite de la NBA y observarán la batalla entre los Warriors y los Pelicans, enfocándose en tres jugadores estrellas de cada equipo.

Golden State Warriors:

Stephen Curry, tres veces campeón de la NBA y dos veces elegido como Jugador Más Valioso

Draymond Green, tres veces campeón de la NBA

Andrew Wiggins, rookie del año en la temporada 2014-2015

New Orleans Pelicans:

Zion Williamson, primera elección del Draft 2019

Brandon Ingram, jugador de mayor progreso en la temporada 2019-2020

Lonzo Ball, seleccionado segundo rookie en 2017-2018

Los fans podrán seguir como estas estrellas son puestas a prueba, ganando puntos de Marvel Hero por sus logros y desempeño durante el juego. El jugador con la mayor cantidad de puntos de Marvel Hero en el equipo ganador será coronado como el primer Marvel Champion en la Edición Especial de la NBA de Marvel's Arena of Heroes.

Sistema de puntuación:

Se otorgará un Marvel Hero Point por cada punto, rebote, asistencia, robo o bloqueo.

Se le descontará un Marvel Hero Point por cada lanzamiento fallido o pérdida de balón.