Víctor Oladipo se perderá el resto de la temporada de la NBA tras sufrir grave lesión

El jugador estadounidense de baloncesto Víctor Oladipo, se perderá el resto de la temporada de la NBA con Indiana Pacers, tras sufrir una rotura del tendón del cuádriceps derecho, lesión que sufrió este miércoles en la victoria de su equipo frente a Toronto Raptors.

Oladipo sufrió una lesión poco común para un basquetbolista, y será sometido a una cirugía, tras la cual se evaluarán los tiempos exactos para su recuperación.

La baja del norteamericano es un duro golpe para los Pacers, ya que es el máximo anotador del equipo con 18,8 tantos de promedio por partido, por lo que será difícil reemplazarlo dentro del quinteto estelar.

OFFICIAL: Victor Oladipo has a ruptured quad tendon in his right knee. He will undergo surgery at a date to be determined and will be out for the season. https://t.co/bAZIgJfhVn pic.twitter.com/GbbSi6wzl3