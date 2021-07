Niña de 2,26 metros se robó la atención en un torneo de baloncesto sub 15

Una niña china que mide 2,26 metros llamó la atención en un torneo sub 15 de ese país, donde llevó a su equipo, Shandong, a ganar el título.

Zhang Ziyu, de 14 años, que sorprendió a todos por su estatura, es hija de ex jugadores de baloncesto. Su padre mide 2,13 metros y su madre, que fue seleccionada china, 1,98 metros.

Ziyu logró 42 puntos, 25 rebotes en el partido en que Shandong fue campeón del torneo.

La prensa destacó que a sus 14 años, Ziyu es apeñas tres centímetros más baja que la estrella de la NBA Yao Ming.

7’4” Zhang Ziyu is 14 YEARS OLD 🤯



She put up 42 PTS, 25 REB, & 6 BLK to win China Nationals 🏆



(via @globaltimesnews) pic.twitter.com/teAAfx2F8v