Chile cayó ante Argentina por las Clasificatorias para la AmeriCup

La selección chilena de baloncesto perdió este domingo ante su similar de Argentina, en un duelo válido por la quinta fecha de las Clasificatorias para la FIBA AmeriCup 2022 y que se llevó a cabo en Cali, Colombia.

La "Roja del Basket" fue superada de principio a fin por el elenco argentino y casi nunca tuvo opciones de amagar la victoria del rival, sucumbiendo por un marcador de 65-99.

Este lunes a las 23:10 horas (02:10 GMT), los nacionales buscará la clasificación al torneo continental a disputarse el próximo año y lo harán enfrentando a Venezuela, por la sexta fecha del torneo eliminatorio.

