¡Desde otro planeta! Franco Morales protagonizó la mejor jugada de las Clasificatorias FIBA

La Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) hizo la elección de las mejores jugadas de la jornada de viernes de la Clasificatorias al Mundial 2023, colocando al chileno Franco Morales en el primer lugar.

La anotación destacada fue un espectacular triple desde campo propio sobre la bocina, en el cierre del tercer cuarto del partido frente a Colombia, jugado la noche del pasado viernes. El balón cayó perfectamente dentro del aro, colocándo el transitorio 64-54 de Chile.

La Roja Cestera terminó venciendo 90-76 a su rival, y sigue con opciones de avanzar al campeonato del mundo.

Su próximo desafío será contra Uruguay, el lunes 28 de febrero, en el Coliseo Antonio Azurmendy de Valdivia.

