La Roja conoció a sus rivales para las Clasificatorias al Mundial de Baloncesto

La selección chilena de baloncesto conoció este martes a sus rivales de la fase grupal de las Clasificatorias al Mundial de Baloncesto de Japón, Indonesia y Filipinas de 2023.

En un sorteo realizado en la sede de FIBA, en Suiza, el elenco nacional quedó inserto en el Grupo B donde deberá competir ante Brasil, Uruguay y Colombia.

El elenco nacional hará su estreno debe terminar en la tercera posición para acceder a la ronda final que dará siete pasajes a la Copa Mundial en una competición que parte el próximo 20 de noviembre con seis fechas dobles.

1. 20 al 30 de noviembre 2021

2. 21 de febrero y el 1 de marzo de 2022

3. 27 de junio al 7 de julio 2022

4. 22 al 30 de agosto 2022

5. 7 al 15 de noviembre 2022

6. 20 al 28 de febrero de 2023

Así quedó la fase americana de clasificación al mundial

Here's the pathway to #FIBAWC 2023 for teams from The Americas! 🌎 pic.twitter.com/nGO0AAWM6F