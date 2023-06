Beñat San José negó contactos para fichar a Branco Ampuero en Bolívar

El técnico del club boliviano Bolívar, Beñat San José, negó que existan acercamientos con el jugador de Universidad Católica Branco Ampuero, pues tienen los cupos de extranjeros utilizados, aunque destacó las cualidades del futbolista chileno.

"Respecto al jugador que me mencionas, no es cierto... Branco Ampuero es un jugador que tuve en dos equipos, al que aprecio mucho, un grandísimo defensor con una profesión tremenda, pero lo comento porque me dijo el nombre, pero no contemplamos la llegada de ningún defensor extranjero", declaró en conferencia de prensa.

"Estamos contentos y tenemos los extranjeros que queremos, y la verdad es que sí me llegaron los rumores de Branco Ampuero, pero no es cierto que hemos contactado con su agente ni con el jugador. Son rumores, no es cierto, pero aprovecho de decir que es un gran jugador", cerró San José.