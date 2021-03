Benjamín Herrera sigue avanzando firme en el Grand National Cross Country

Hasta la octava posición en su categoría Pro XC1 450, logró escalar el piloto Benjamín Herrera tras su actuación en la cuarta fecha del Grand National Cross Country- la competencia norteamericana de enduro más importante- consiguiendo así su mejor resultado en lo que va de este evento deportivo, que tiene fechas ya programadas hasta octubre de este año.

En esta ocasión, el circuito de Camp Coker Bullet en Carolina del Sur, Estados Unidos, fue el escenario que reunió a los mejores enduristas, y en el que Herrera luchó durante toda la carrera contra la lluvia y las condiciones lodosas del terreno para poder avanzar de la undécima ubicación hasta la octava, resultado que además le permitió adjudicarse el puesto 15° en la tabla general tras completar un tiempo total de 3H 19'11''.

Más horas en la moto, más adaptado a su nuevo equipo y a la modalidad de este tipo de competencias, le han permitido al piloto Sherco/Red Bull ir descontando varios minutos a través de las distintas fechas, esperando en las próximas poder acceder al top cinco en su categoría.

Tras la fecha del pasado fin de semana, la competencia se tomará tres semanas de descanso y volverá el 17 y 18 de abril al circuito de Tiger Run.

Próximas fechas GNCC

- ABR 17 y 18 – Tiger Run

- MAY 1 y 2 – Hoosier

- MAY 23 y 23 – The John Penton

- JUN 5 y 6 – Mason-Dixon

- JUN 26 y 27 – Snowshoe

- SEP 11 y 12 – The Mountaineer

- SEP 25 y 26 – Burr Oak

- OCT 9 y 10 – Buckwheat 100

- OCT 23 y 24 – Ironman