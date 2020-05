Carlos Cruzat alista su retorno: Si Mike Tyson volvió, yo también regreso al ring

El ex boxeador chileno Carlos Cruzat se entusiasmó con el retorno que alista Mike Tyson y aseguró que también pretende volver a los cuadriláteros con más de 50 años.

"Siempre he tenido ganas subir al cuadrilátero, he estado siempre ligado a la actividad, entrenando a chicos en mi gimnasio y también comentando combates en televisión, eso me hace feliz, pero desde mi última pelea en 2006 estoy con la idea fija de hacer una despedida. Nadie dice volver a la competencia, sólo quiero decir adiós a la actividad en grande, con mi gente, con quienes no me alcanzaron a ver con los guantes", dijo Cruzat a La Cuarta.

"Si Mike Tyson volvió a pelear con 53 años y Julio César Chávez lo hizo con 57, ¿por qué Carlos Cruzat no lo puede hacerlo con 50?", añadió el ex campeón del mundo, quien entrena en Fresia en medio de la cuarentena.

"Estoy entrenando a lo 'Rocky'. Me levanto temprano, aprovecho el tiempo que nos está regalando la cuarentena y cada vez me siento mejor. Me probé en la parte oxígeno de trote y noté que aún tengo aire, hay que seguir mejorando en cardio y estamos. Si Mike Tyson volvió, yo también regreso al ring", contó.

"Tengo la mano muy pesada y esa fue la que conocieron mis rivales a lo largo de mi carrera. Yo ya se boxear y eso es algo que no se olvida nunca. Estoy fresco en la parte boxeril, soy profesor y no he perdido el ritmo", complementó.