Anthony Joshua sobre Jarrell Miller, su próximo retador: Pesa 300 libras y pega como hada

El boxeador británico Anthony Joshua, campeón mundial pesado, aseguró que su próximo rival, el estadounidense Jarrell Miller, "golpea como un hada" en una conferencia de prensa antes de la pelea por los títulos de la AMB, FIB y OMB, que tendrán el 1 de junio en el Madison Square Garden.

"Miller es una perrita. Le voy a meter el jab por la garganta. Para alguien que pesa 300 libras pega como hada. El 1 de junio verán un gran espectáculo. Podrá hacer todo lo que quiera, estudiarme, pensar en mí, pero nada de lo que haga será suficiente", afirmó Joshua sobre su rival.

También contó que el norteamericano tiene problemas con las drogas y afirmó que la madre del peleador tendrá que ir a verlo a él, ya que es un verdadero ganador.

"Tiene la pegada más ligerita en la división. Voy a noquearlo. Él es un drogadicto. ¿Dónde está tu mamá?, voy a tener que pagarle la renta por esto. Debería venir para ver a un campeón de verdad", aseguró.

Miller no se quedó callado y respondió con la misma dureza a Joshua, recordando la difícil niñez que pasó.

"Vi a mi madre pasar por muchas cosas para sobrevivir. Crecí en un país tercermundista. Vi a mi familia sin zapatos. Eso era más grande que mi pelea con Joshua, más grande que yo, que el dinero", recordó Miller.

"(Joshua) ganó los olímpicos pero fue en su casa, se la dieron. La gente dice que no soy el favorito y tienen razón, quiero estar ahí, yo no nací con cuchara de plata. Mientras más entiendes lo que es el boxeo, esa humildad que dice tener... el boxeo no es un deporte humilde, voy a dejar esto aquí", puntualizó.

El enfrentamiento tendrá a un Joshua (22-0, 21 KOs) que defenderá sus títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

Por su parte, el estadounidense Miller (23-0-1,20 KOs) buscará destronar al campeón británico de peso pesado.