Deontay Wilder y Fyson Fury anunciaron su revancha para febrero en Las Vegas

Tras más de un año de rumores, este viernes el estadounidense Deontay Wilder y el británico Tyson Fury confirmaron su revancha para el 22 de febrero del 2020 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

El combate será válido por el título mundial de pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que ostenta el pugilista norteamericano, dueño de un impecable record de 42-0-1.

La primera lucha entre ambos se dio el 2 de diciembre del 2018 en el Staples Center de Los Angeles y tras 12 asaltos llenos de emoción el combate se decretó como nulo, por la determinación de los jueces.

Según publicó Wilder en sus redes sociales, "después del 22 de febrero no habrá más preguntas sin respuestas. Terminaré lo que empecé, y esta vez Tyson Fury no se levantará de esa lona tan rápido. Me he probado una y otra vez y lo volveré a hacer en febrero".

Las palabras del campeón hacen referencia a un momento clave en su pelea pasada, cuando mandó al piso a Tyson, se puso a celebrar de forma anticipada al pensar que consiguió un KO y luego vio levantarse al gigante inglés.

