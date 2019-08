Abogado de ciclistas chilenos: No hay procedimiento por dopaje o por transporte de sustancias

Néstor Gómez, abogado de los ciclistas chilenos Antonio Cabrera y Felipe Peñaloza, salió al paso de las diversas publicaciones que han enlodado las medallas logradas por los pedaleros nacionales en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y aseguró que ni en la Agencia Mundial Antidopaje ni en la Comisión Nacional de Control de Dopaje los están investigando, por lo que las preseas ganadas en Perú no están en riesgo.

En diálogo con AlAireLibre.cl, el jurista explicó que desde la primera publicación -realizada por La Tercera el 26 de julio- hubo vicios que incluso vulneraron derechos constitucionales de sus representados.

"Esta historia comenzó una semana antes de que ellos compitieran en la Madison cuando a ellos les avisaron que iba a salir esta nota en La Tercera, donde apareció una publicación absolutamente tendenciosa y con antecedentes falsos, y lo que es más grave, utilizando fotografías de un parte policial, con fotos de mis representados como si fueran delincuentes. Esta información, presumimos salió de Chile", dijo Gómez antes de continuar con su relato.

"Ellos pasaron Policía Internacional en Medellín y luego de eso se les hizo un control de identidad, y lo único que se les encontró fue clonazepam, un ansiolítico que se administra con receta retenida, que estaba dentro de un tratamiento por una facultativa de San Fernando, de donde es oriundo Antonio", añadió.

"La Tercera replicó esta situación con sus pasaportes y con la exposición de un parte policial, algo que de acuerdo a las leyes es secreto para los terceros. En ese momento me comuniqué con el periodista de La Tercera (Ignacio Leal) y le consulté si viajó a Colombia porque los antecedentes que él está exponiendo vulneran nuestra Constitución y todos los pactos internacionales que ha suscrito Chile en orden al secreto de las actuaciones de las policías y al principio de inocencia, que es algo fundamental, casi como un Derecho Humano", complementó.

Vulneración de derechos y otro desmentido

El abogado contó que "él me dijo que no viajó a Colombia y que hizo un reporteo serio por más de un mes, a lo que yo le respondí que eso no es efectivo, porque esta misma nota fue ofrecida a otro medio de prensa que la desechó. Me explicó que no puede dar las fuentes, y me pasó con el editor (José Miguélez), a quien le expliqué que hay una vulneración de los derechos de mis representados, y le conté que estamos preparando un recurso de protección que saldrá esta o la próxima semana".

"El editor me ofreció un desmentido a lo cual acepté, y al otro día apareció una nota que me hicieron a mí que decía que no puedo acreditar que no llevaban testosterona, lo que es falso, porque lo que dije es que no llevaban testosterona", añadió.

Pero eso no quedó ahí, puesto que en la nota publicada ayer martes por El Mercurio, se aseguró que la Agencia Mundial Antidopaje mantenía una investigación en función de declaraciones realizadas por su directora, la uruguaya María José Pesce.

"Tras eso ganaron medallas de oro, y ahora están celebrando, siendo invitados a programas de televisión, pero nuevamente salió otra nota tendenciosa en El Mercurio, donde se dijo que están en peligro las medallas. Me traté de comunicar con Pesce, no logré hacerlo, pero sí lo hizo Miguel Angel Mujica y Pesce le dijo que fue tergiversada, por lo que estaba muy molesta, tras lo cual en otro medio ella ratificó que no hay ningún procedimiento por dopaje ni por transporte ni por sustancias dopantes", explicó el abogado.

"En concreto –remató el jurista- no hay ningún procedimiento ni de la Agencia ni de la Comisión Chilena, eso es falso, por lo que no están en peligro las medallas", recalcó.