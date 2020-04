Ciclista castigado por dopaje: Cabrera se dopaba y me iba a sacar de la selección si no lo hacía

Nicolás González, ciclista nacional de 22 años, castigado por doping (consumo de EPO) hasta febrero de 2021, relató su experiencia en los últimos años alejado de las pistas y acusó que existe mucho dopaje en este deporte en Chile y aseguró que Antonio Cabrera, medallista panamericano, fue quien lo motivó a hacerlo.

En conversación con La Tercera, González, sancionado por cuatro años desde 2017, señaló que "era un grupo ambicioso y cerrado. El Toño (Cabrera) me decía que si andaba mal, me iban a sacar de la selección, que iba a tener que volver a mi casa. Siempre me decía que lo estaba haciendo mal. Hasta que me dijo que tenía que andar jugado como él para andar bien. No sé si pequé de inocente, de ignorante, pero sé que si no hubiese estado en ese grupo no me hubiese dopado".

"Edison (Bravo) nunca me obligó a nada, pero sí me decía: 'Esto te hará bien; yo consumía esto en España; con esto estarás más recuperado; con esto correrás mejor'. Escuchaba eso todas las noches, antes de dormir. Y acepté. Y justo al otro día hubo control", añadió.

No obstante, siguió disparando contra Cabrera y dijo que "ya conocía todos los nombres. CERA, que era el EPO que no te detectaban. O el Norditropin, que es hormona del crecimiento. Un día me escribió Antonio Cabrera por whatsapp diciéndome que le ofrecían testosterona y que la compráramos juntos, a 100 lucas. Era siempre lo mismo".

"Estábamos preparando una competencia, no recuerdo si fue la Vuelta a San Juan o una Copa del Mundo, y me decía todo el tiempo que debía ir preparado, que era ir dopado. Me insistía en que todos lo hacían, todos los de la selección. Hasta que accedí. Ahí fui a comprar junto a Edison Bravo seis ampollas de EPO, que costaban 3.900 pesos cada una".

El deportista fue consultado por qué no daba positivo Cabrera, si es que se doapaba, a lo que González contestó: "es que él nunca compraba, mandaba a Sapete [Jaime Rojas], el masajista del equipo. Una buena persona, pero muy amigo del Toño. Toño no iba nunca porque no se quería quemar, sabía que lo podían ver. Fui dos veces a comprar a la farmacia Asodi. Además, siempre se decía que su ex pareja, la Tofi (Subercaseaux), lo ayudaba. Ella nunca lo va a confesar porque le va a jugar en contra, pues es profesional de la salud. Era un secreto a voces: el Toño evade los controles con otros fármacos y por eso no daba positivo".

"No tengo cómo probarlo, pero lo digo porque lo veía. Veía cómo él se comportaba para los controles antidopaje sorpresa. Ahí actuaba de una forma súper agresiva, se aislaba, siempre los daba el último, echaba a los oficiales de control, les decía cosas como que el Estado no le daba recursos. Todo para intentar evadirlos. En 2016, antes de un Panamericano, discutió a gritos y casi a golpes con un comisario de Antidopaje. Esa actitud agresiva siempre la tenía. La vez que di positivo, se arrancó a tomar cerveza. ¿Qué clase de deportista hace eso? No es normal. Y demuestra que el sistema antidopaje en Chile no es tan bueno", cerró.