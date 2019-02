Ciclista chilena Aranza Villalón seguirá su carrera deportiva en Colombia

Dicen que nadie es profeta en su tierra. Y ello calza a la perfección con la ciclista chilena Aranza Villalón, quien se suma al equipo colombiano Avinal-GW-Carmen de Viboral para proseguir su carrera deportiva en un medio más competitivo que el nuestro.

La joven pedalera de 23 años, integrante de la selección nacional, reconoce que espera con ansias el momento de tomar el avión que la llevará a tierras "cafeteras", y que su meta es aprovechar al máximo esta oportunidad.

"Me voy el 8 de marzo y mi objetivo es responder a la confianza que están depositando en mí. Me observaron durante dos años y ahora se dio la opción de correr por este equipo colombiano, con base en Medellín. Allá la competencia es fuerte y me siento capacitada para estar a la altura de este compromiso, pues soy una ciclista bastante completa. Estaré con ellos todo el año, con algunos viajes a Chile. Y también está contemplado ir a los Juegos Panamericanos de Lima (que serán del 26 de julio al 11 de agosto)", señaló.

Aranza Villalón nació el 16 de junio de 1995 y empezó a practicar deporte de niña en el colegio. Pasó por el atletismo y el hockey sobre césped, pero desde los 14 años se enamoró del ciclismo y dedicó en exclusiva a él.

"Mi formación fue en el Velódromo del Estadio Nacional, donde iba después de clases todos los días de seis a ocho de la tarde. Eran tantas mis ganas y entusiasmo que desde entonces no he parado. Y no me arrepiento, porque siento que nací para esto", agregó.

Villalón destaca como sus principales logros el título panamericano juvenil en pista en la prueba de scratch de 2012, la presea de plata en los Panamericanos específicas de República Dominicana en la contrarreloj y ese mismo año el oro en los Juegos Bolivarianos de Colombia en la contrarreloj.

"He estado preparándome duro para responder de buena forma en Colombia, con una fuerte pretemporada. Es un avance para mí y mi familia está muy contenta, apoyándome como siempre. Quiero proyectarme desde Colombia, un país que es potencia mundial del ciclismo, para en un par de años más ojalá estar corriendo por un equipo World Tour en Europa", expresó.