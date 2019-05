Nans Peters se impuso la etapa 17 del Giro y Carapaz sigue de líder

El francés Nans Peters (Ag2r) se impuso este miércoles en la decimoséptima etapa del Giro de Italia disputada entre Commezzadura y Anterselva, de 181 kilómetros, jornada en la que el líder Richard Carapaz (Movistar), reforzó la maglia rosa.

Peters, de 25 años y sin victorias como profesional hasta hoy, inauguró su palmarés gracias a un ataque a 16 kilómetros de meta que sorprendió al grupo de 18 hombres que protagonizaron la escapada de la jornada.

Entró en meta con un tiempo de 4h41"34, con el colombiano Esteban Chaves (Mitchelton) segundo a 1'33".

Entre los favoritos hubo batalla al final, y Landa entró con 11 segundos de adelanto respecto a Carapaz y el colombiano Miguel Ángel López y 18 sobre el esloveno Primoz Roglic y el italiano Vincenzo Nibali.

Por ello, Carapaz es líder con 1'54" sobre Nibali y 2'16" sobre Roglic. Landa es cuarto a 3.03.

Este jueves se disputa la decimoctava etapa entre Valdaora/Olang y Santa María Di Sala, de 220 kilómetros.

First solo flight for @NansPeters at #Giro 102 Stage 17! | Primo volo solitario per @NansPeters alla tappa 17 del #Giro 102 | Premier envol en solitaire pour @NansPeters avec la 17e étape du #Giro 102 ! pic.twitter.com/bndaD54kKM