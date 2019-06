Pedro Bilbao ganó la etapa del Giro y Carapaz se mantiene de líder

El español Pello Bilbao (Astana) ganó este sábado en el embalaje, por delante de su compatriota Mikel Landa (Movistar), la vigésima etapa del Giro de Italia, entre Feltre y Croce d'Aune-Monte Avena, de 194 kilómetros, en la que el ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar) mantuvo la maglia rosa a falta de la contrarreloj final de este domingo en Verona.

Carapaz llegará a la contrarreloj individual de Verona, que pondrá fin al Giro, con una ventaja de un minuto y 54 segundos sobre Vincenzo Nibali (Bahrein) y dos minutos y 53 segundos sobre Landa, que se hizo este sábado con el podio en la general.

La última etapa en línea del Giro de 2019 vio el triunfo de un Bilbao que fue protagonista desde el comienzo y que, tras resistir a cinco subidas de alta intensidad, tuvo las fuerzas para batir a Landa y acabar la carrera con un tiempo de 5h46'02".

After 194 km at full throttle, the strongest sprinted up to the last meter. @PelloBilbao1990 wins in Monte Avena | Dopo 194 km a tutta arrivano in più forti, la spunta Pello Bilbao in un finale all'ultimo metro #Giro pic.twitter.com/dJFwNhGuK7