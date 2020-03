Ciclista colombiano Fernando Gaviria está infectado por coronavirus de acuerdo a la prensa

El embajador de Colombia en Emiratos Arabes Unidos, Jaime Amín, confirmó que el ciclista Fernando Gaviria está infectado por el coronavirus en una conversación con el director del medio Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas.

Según informó la prensa de ese país, el reconocido deportista se contaminó durante la disputa del Tour de Emiratos Arabes que fue cancelado el jueves de la semana pasada.

Hernando Gaviria, padre del ganador de varias etapas en distintas ediciones del Tour de Francia, aseguró que desconoce mayores detalles, pues sostuvo al medio El Tiempo que "he hablado con él y me dice que se siente bien. Siempre que le pregunto cómo está, me contesta que bien y que no se siente mal".

Gaviria se encuentra en observación médica, pese a que desde la Cancillería colombiana evitaron entregar detalles mayores acerca de su estado de salud, pues "no daremos la identidad por ley de protección de datos personales".