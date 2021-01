Ciclista denunció que rechazaron su contratación como directora deportiva por fotos de tinte erótico

La ex ciclista belga Tara Gins acusó recientemente el no ser contratada como directora deportiva de un equipo sub 23 de su país, debido a algunas fotos de tinte erótico que se tomó para una sesión de modelaje.

A través de su cuenta de Instagram, la ex competidora de Lares, Healthmate, denunció el hecho escribiendo que: "Tenía un acuerdo verbal para empezar a trabajar en un equipo como directora deportiva este año. Un equipo masculino, donde trabajaría con los atletas jóvenes y los de élite. Era algo que me hacía mucha ilusión porque es la dirección en la que quiero ir".

"Pero aparentemente, alguien ha hecho un problema con una foto mía. Ahora no me importa que el trabajo se haya cancelado. Probablemente sea lo mejor. No quiero trabajar con gente que no ve mis capacidades y se limita a caminar con el rebaño. Eran fotos que no hacen daño a nadie", agregó.

Del mismo modo, Gins apuntó que: "Al parecer, una foto es más importante que las capacidades o la experiencia. Quiero agradecer a todos las declaraciones de apoyo y dejar esto atrás lo antes posible".

