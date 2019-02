Campeona nacional de mountainbike sufrió accidente y será baja en la Copa Chile

Una sensible baja tendrá este domingo la Copa Chile Internacional Angol 2019 by Mundobike Specialized (2a fecha del circuito nacional), luego que Fernanda Castro, actual campeona de esta prueba y una de las máximas exponentes del mountainbike Cross Country, sufriera la tarde este sábado una fuerte caída mientras entrenaba en el circuito de la prueba, en el predio El Retiro Junquillar de la Región de la Araucanía.

Debido al golpe, la deportista fue derivada al hospital de Angol donde se le diagnosticó fractura de clavícula izquierda. "Era mi última vuelta del circuito y entré muy rápido en la parte más difícil, que es un salto llamado La Carcava. Me fui de punta golpeándome en el costado izquierdo y la cabeza. Me logré parar y me di cuenta que tenía la clavícula perforada. Por suerte había una ambulancia en la pista y tuve un rápido traslado al hospital".

"Como es una lesión de tren superior, podré seguir entrenando en bicicleta estática para preparar los próximos desafíos que comienzan a mediados de marzo", adelantó Fernanda Castro.

Patricio Farías, campeón nacional y ganador de la Copa Chile de Angol el 2017,comentó que "esta pista de Angol es una de las más exigentes del calendario chileno, por eso se producen varios accidentes. Quienes hacemos esta disciplina del cross country estamos expuestos a esto. Es una baja importante para la competencia".

Este domingo más de 300 deportistas disputarán esta exigente carrera que forma parte del calendario de la UCI (Unión de Ciclismo Internacional), como también de la Federación Ciclista de Chile y que otorga puntos para el ranking de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.