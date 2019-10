Johny Salido: El Red Bull Rampage es único, no hay nada similar

El piloto mexicano Johny Salido alista su presentación en el Red Bull Rampage 2019 de este viernes, donde se convertirá en el primer latinoamericano en disputar el evento de freeride más espectacular del mundo.

Para ello, comenzó a crear la línea de descenso desde la semana pasada y una vez concluida este lunes, solo dedicó el tiempo a practicar los trucos que demostrará en sus dos presentaciones de la jornada decisiva.

AlAireLibre.cl conversó con Salido sobre lo que será su actuación y, además, de la expectativa que tiene por representar a la región en el desierto montañoso de Utah, en Estados Unidos.

"Me he sentido bien, ha estado complicado y muy cansadora la construcción de las rutas. La semana pasada estuvo de locos, fuimos los primeros en llegar y los últimos en irnos, pero pudimos terminar la línea el lunes y luego solo practicar y todo bien, el viernes es el show, estoy un poco nervioso, pero me siento bien. Todo va de lujo", manifestó.

"Es un honor ser el primer latinoamericano, pero lleva un poco de presión porque todo salga bien y representar bien, pero definitivamente es un sueño hecho realidad", anticipó el rider que logró su cupo por la gran presentación del pasado Marzocchi Proving Grounds.

"He tratado de no hacerme muchas expectativas, nada más hacer mi línea lo mejor que pueda, dar lo mejor y que sea lo que sea, pero no me quiero poner esa presión de expectativas, lograr algún lugar o querer ganar, solo a dar lo mejor y que salga el mejor puesto posible", reconoció a este medio.

También contó sobre cómo será su descenso, el cual compartirá en su tramo final con el español Bienvenido Aguado: "Desde la mitad para abajo la comparto con Bienvenido, mi amigo de España. Estuvimos trabajando ahí en los últimos días y estuvo bien, pudimos sacar mucho trabajo entre ambos equipos, estamos contentos"

Para finalizar se refirió a la importancia del Red Bull Rampage en el circuito del ciclismo downhill y freeride: "Es la única competencia del estilo, todos los riders tenemos líneas diferentes, eso lo hace única y que nosotros las creemos, lo expuesto, grande y difícil que está, es único, no hay nada similar, pero está bastante bueno".

Este viernes, Salido será uno de los 21 competidores que buscarán la gloria en Virgin, desde las 13:00 horas (16:00 GMT).

- El diálogo con Johny Salido: