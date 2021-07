Pedro Burns regresará a Chile tras gran actuación en el Enduro World Series

Tras un desafiante y exigente primer bloque del Enduro World Series, que tiene al ciclista nacional Pedro Burns compitiendo codo a codo con los mejores pilotos, el rider regresará a Chile en los próximos días, aprovechando la pausa de casi dos meses de la competencia, para descansar e iniciar un completo entrenamiento de cara a las fechas de septiembre y octubre del certamen, donde seguirá en búsqueda de un lugar dentro de los mejores 15 del mundo.

La semana y fin de semana pasado, se disputaron las fechas 3 y 4 del EWS en Italia, en las que el atleta de Red Bull tuvo que lidiar con una peligrosa caída y problemas técnicos en su bicicleta, que pusieron a prueba su continuidad.

"Estas dos últimas fechas fueron bastante rudas. En la tercera, me caí y además rompí cadena, lo que me dejó súper atrás en el ranking (...) En la carrera del fin de semana, la cuarta fecha, quedé con ganas de revancha, de hacer mejor las cosas que el fin de semana pasado, pero me costó. Estaba difícil, las pistas muy exigentes y el nivel muy alto", agregó.

"Cometí errores que me hicieron perder segundos que son valiosísimos. Pero logré cambiar la mentalidad, y el domingo pude disfrutar y me quedé con la posición 33°, que es muy buena. Voy súper bien en el ranking, pese a que no fue mi mejor fecha", explica Pedro Burns.