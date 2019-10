Red Bull Rampage definió participantes de la edición 2019

El evento de freeride más extremo del mundo, el Red Bull Rampage, definió a los participantes de su edición 2019, la número 14, luego de realizado el Marzocchi Proving Ground en septiembre pasado y tras la baja de dos pilotos que asomaban como favoritos.

En el evento realizado en Oregon, Estados Unidos, fueron premiados con pasajes al desierto de Utah, en la localidad de Virgin, los riders Reed Boggs, Juan Diego Salido y DJ Brandt, por alcanzar los tres primeros puestos.

En el caso de Salido, será el primer mexicano en actuar en el Rampage, con la opción de representar de buena manera a la comunidad latinoamericana.

Además estarán presentes los 10 mejores del evento llevado a cabo en el 2018, entre ellos el campeón vigente Brett Rheeder, aparte de otros ocho que recibieron wildcars por parte de la un equipo de ciclistas compuesto por Cam McCaul, Aaron Chase, Nico Vink, Randy Spangler y Dave Smutok, además de Todd Barber, organizador del evento.

Entre las ausencias más significativas figura las del Gee Atherton y Antoine. En el caso de Atherton, fue reemplazado por el piloto que logró el cuarto puesto en Marzocchi, el español Bienvenido Aguado.

Tampoco actuará en Utah el francés Antoine Bizet, que sufrió un accidente durante una práctica. Su lugar fue tomado por el sueco Emil Johansson, quien igualmente alcanzó una gran participación en el evento previo.

El Red Bull Rampage se realizará el 25 de octubre en Virgin, Utah.

Clasificados de forma automática:

- Brett Rheeder (CAN)

- Andreu Lacondeguy (ESP)

- Ethan Nell (EE.UU.)

- Tom van Steenbergen (CAN)

- Thomas Genon (BEL)

- Tyler McCaul (EE.UU.)

- Kyle Strait (EE.UU.)

- Szymon Godziek (POL)

- Kurt Sorge (CAN)

- Brendan Fairclough (GBR)

Atletas wildcard:

- Brandon Semenuk (CAN)

- Cam Zink (EE.UU.)

- Carson Storch (EE.UU.)

- Graham Agassiz (CAN)

- Reece Wallace (CAN)

- Vincent Tupin (FRA)

- Bienvenido Aguado Alba (ESP)

- Emil Johansson (SUE)

Clasificados en Marzocchi Proving Ground:

- Juan Salido (MEX)

- DJ Brandt (EE.UU.)

- Reed Boggs (EE.UU.)