Clark destrozó a la dirigencia de Independiente: "Es una deshumanización de lo que pasó"

El presidente de Azul Azul Michael Clark hizo presencia para verificar el estado de salud de los hinchas de U de Chile atacados en los dramáticos incidentes que se vivieron en el Estadio Libertadores de América, además de repudiar la postura que tomaron desde Independiente, donde responsabilizaron a los azules de lo ocurrido y aseguraron que buscarían quedarse por escritorio con la llave de estos octavos de final de la Copa Sudamericana.

Clark lanzó dardos directos a las declaraciones pronunciadas por el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, repasando el poco tacto que hubo desde el club argentino para tratar los graves hechos que se vieron en las tribunas del coloso de Avellaneda.

🗣 El repudio de Michael Clark a la inaudita postura de Independiente

En diálogo con la prensa tras verificar el estado de los hinchas de la U derivados a distintos recintos hospitalarios, Michael Clark se lanzó contra las declaraciones de Grindetti.

"Creo que las declaraciones desde Independiente no están a la altura, es una deshumanización de lo que pasó. Vinimos a ver un partido de fútbol y terminamos en otra cosa. Damos gracias de que los rumores que hubo parecen no ser reales (sobre fallecidos)", expresó el timonel de Azul Azul.

"Estar preocupados de los puntos y quién tuvo la culpa ante los hechos que vimos creo que no corresponde y habla muy mal de ellos. Cuando la gente de Independiente fue a Santiago no les pasó nada, la seguridad estuvo ahí, las barras estaban separadas por un colchón y había policías. Hoy no había policías ni mallas de seguridad. Es bastante inexplicable, se meten 100 personas a pegarle a la gente de la U y no aparece nadie, es muy lamentable".

😶 ¿Cuáles habían sido las declaraciones del presidente de Independiente?

Momentos después de los incidentes ocurridos en el Libertadores de América, el presidente de Independiente Néstor Grindetti sorprendió con su insólita reacción a lo ocurrido.

"Una fiesta terminó en algo lamentable. Un comportamiento lamentable de la gente de la U, nos destrozaron los baños del estadio. Lo que se vio y lo que grabó la Conmebol demuestra que los únicos culpables son ellos", afirmaba al respecto.

"Independiente no ha tenido nada que ver. Vamos a defendernos en todas las instancias posibles. Por lo que se ve en las grabaciones, la Conmebol debe responsabilizar al club chileno", señaló.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de U de Chile?

