Alexis tras la victoria: Me volví a doblar el pie, creo que tengo un esguince

El delantero Alexis Sánchez, figura en el triunfo por 1-2 de la Roja sobre Ecuador, reveló que se dobló el tobillo en el primer tiempo y cree tener un esguince, encendiendo las alarmas de la selección nacional.

"Me volví a doblar el pie, creo que tengo un esguince, ojalá no sea tan grave. Jugué un poquito con dolor, me puse unas vendas y salí en el segundo tiempo", relató "Maravilla", quien anotó el gol del triunfo.

Sánchez, también manifestó su felicidad por el triunfo de Chile, aunque sostuvo que "este fue un partido duro, pero esto sigue. Hay que correr en el siguiente y aprender de los errores".

Sobre su regreso al gol, Alexis fue enfático al manifestar su alegría por jugar con Chile y valoró el poder "reencontrarse con el fútbol" cuando viste la camiseta de la Roja.

"Cuando juego por mi país me pone muy contento. Es mi sueño jugar al fútbol en todos lados. Venía con problemas de un tobillo desde Inglaterra, problemas internos, y me reencuentro con mi selección, con el fútbol", explicó.

"El próximo partido de Chile será ante Uruguay, el lunes 24 de junio a las 19:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Maracaná, con el liderato del Grupo C en juego.