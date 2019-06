Arturo Vidal: La gente dice que estamos sacando jugadores y eso es mentira

El volante de la selección chilena Arturo Vidal sacó la voz para manifestar su molestia en relación al ambiente que se creó en torno al equipo y al supuesto veto que algunos jugadores de la Roja realizaron al portero Claudio Bravo para que quedara al margen de la Copa América.

En esa línea, sostuvo que existe un sector de la hinchada y de la prensa que intenta desestabilizar al equipo, criticó que solo se hable de dos jugadores en particular que no fueron llamados y afirmó que el ambiente en la escuadra nacional es de los mejores.

"Estamos todos de buen ánimo. La gente y los periodistas, algunos, tratan de ensuciar un poco el ambiente, pero yo y el equipo, los jugadores de la selección, estamos con todas las ganas de demostrar... los nuevos que están para asumir el rol que esta selección encesita y tenemos mucha fe que nos va a ir bien", indicó.

Además, sobre la presunta marginación a pedido de Claudio Bravo y la ausencia de Marcelo Díaz de la convocatoria, dijo que "son cosas que no se tienen que hablar. La gente habla de algunos jugadores que faltan y por qué dos, si hay muchos jugadores que no están y de ellos nunca se ha dicho nada", manifestó tras entrenar este lunes junto al plantel de Rodelindo Román.

"Eso molesta en el sentido de que la gente está hablando que hay jugadores que estamos sacando a los demás y eso es mentira", remarcó para posteriormente decir cuál es el objetivo para la Copa América.

"Ir a ganarla, defender el título, volver felices y saber que el equipo está bien y que los jóvenes que aparecen nos van a ayudar no solo a la Copa América, sino que a clasificar al Mundial de Qatar".

Además, reclamó porque algunos jugadores jóvenes que llegan a la Roja lo hacen "con temor" porque "la prensa no los apoya, pero el equipo está fuerte y sé que vamos a ir a ganar la Copa".

Por último, desacartó de plano que él arme el equipo: "Acá hay un solo entrenador y no hay más. Si yo pudiera armar al equipo, pondría a mi hijo, Alonsito, que le gusta el fútbol, a mis amigos, llevo jugadores de acá, porque me siento bien. Eso no se puede, menos con el profe Rueda que es un entrenador que sabe mucho, tienen que ver su currículum, de donde viene, y listo".

Vidal se unió a los trabajos de la Roja el pasado sábado y se prepara para el amistoso con Haitií que servirá de despedida para la Copa América, donde está en el Grupo C junto a Ecuador, Uruguay y Japón.