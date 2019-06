Brayan Cortés y su comentada foto del "escorpión": "Siempre trato de hacerla"

En los entrenamientos previos al duelo entre Chile y Ecuador, llamó la atención una curiosa imagen captada por el fotógrafo oficial de la Roja, Carlos Parra, quien hizo "click" en el momento justo para plasmar una notable contorsión del portero Brayan Cortés.

Y es que el guardameta de Colo Colo posó para el reportero gráfico haciendo una inconfundible "escorpión", un malabar que hizo famoso el colombiano René Higuita en la década de los noventa.

En la cuenta oficial del combinado nacional en YouTube, el segundo cancerbero de Chile contó cómo se hizo la foto y desde cuándo hace esta pirueta.

"La imagen del escorpión salió en uno de los entrenamientos y justo 'Carlitos' Parra, que como todos saben es un gran fotógrafo, me capturó en el aire, fue todo de un momento para el otro", confesó el formado de Iquique.

Además, agregó que el gráfico le pidió que lo intentara nuevamente: "Me vio al salir un balón desde mi profesor de arqueros y me hizo repetirlo para captar el 'escorpión'. Fue un momento de diversión. Yo siempre trato de hacerlo, lo hice en Iquique, también en Colo Colo. Y ahora me queda de recuerdo en la selección".

Por su parte, Parra también rememoró el momento: "Estaba en entrenamiento, la hace y me acerqué para pedirle que la repitiera. Me dijo que siempre la hace y logré capturarla, pero es mérito de él, porque la hace muy bien. Se la había observado tiempo atrás y ahora la quería capturar bien, se dieron las cosas".