Carlos Queiroz tras la clasificación de Colombia: La verdadera Copa América comienza ahora

Colombia logró avanzar a cuartos de final de Copa América con puntaje perfecto tras ganar todos los duelos del Grupo B, sin embargo, el director técnico del elenco cafetalero, Carlos Queiroz, aseguró tras la victoria de sus dirigidos sobre Paraguay que "la verdadera Copa comienza ahora".

En rueda de prensa después del encuentro, el estratega portugués declaró: "Hoy salimos con la certeza de que podíamos llevarnos los tres puntos y estamos contentos por eso. De todas formas creo que la verdadera Copa América comienza ahora".

"Ya desde mañana estaremos atentos a los posibles rivales que tendremos en cuartos de final. Será entretenido porque estamos en el cuadro donde están todos los favoritos", destacó.

Otro de los puntos en que hizo hincapié el entrenador fue el VAR, que anuló el gol de Luis Díaz ante el conjunto guaraní, y que significaba el 2-0 en el marcador para su escuadra.

"Siempre he apoyado la tecnología en el fútbol, pero no estoy de acuerdo con la metodología del VAR. Parar el juego por seis o siete minutos no es bueno para el fútbol", mencionó.

"Creo que el VAR es un niño que está empezando a caminar, pero los niños escuchan a la gente que lo puede educar, y creo que la tecnología nos debería escuchar a los entrenadores", recalcó.

Por último Queiroz habló sobre los posibles rivales de Colombia en la ronda de los ocho mejores, apuntando que: "De Uruguay no hay mucho que decir, es el equipo que más veces ha ganado el torneo. Óscar Tabárez es uno de los técnicos que más admiro. Por otro lado está Chile, que tiene grandes jugadores".