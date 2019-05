Conmebol se adelantó a Bolivia y publicó su lista de convocados para la Copa América

Este viernes, a dos semanas para el inicio de la Copa América 2019, se dio a conocer la lista con los 23 representantes de Bolivia en el certamen. La noticia, sin embargo, llegó por anuncio de la Conmebol a través de su cuenta oficial de Twitter dedicada a la competencia y no por el seleccionador Eduardo Villegas, que deseaba cumplir con el amistoso ante Francia antes de revelar los nombres.

Según el reglamento de la organización, la fecha límite para presentar las listas definitivas era el 30 de mayo, por lo que se tomaron la libertad de hacer pública la convocatoria de los altiplánicos.

Desde la Federación Boliviana, sin embargo, señalaron que los 23 jugadores que defenderán al país se conocerían solo después del amistoso de este 2 de junio con Francia, vigente campeón del mundo,

"De esta lista (prenómina) saldrá la nómina final de 23 jugadores para el certamen continental" en Brasil, señaló la FBF, antes de viajar con 27 valores a Nantes este 29 de mayo.

El ex portero de Huachipato y Boca Juniors Carlos Lampe encabeza el grupo de la nómina definitiva, y lo siguen como principales figuras el volante Alejandro Chumacero (Puebla) y el delantero Marcelo Martins (Shijiazhuang de China).

Así, se conoció de antemano que quedaron fuera los volantes Ronny Montero (Wilstermann), José Vargas (Blooming), Ramiro Vaca (The Strongest) y el dalantero Henry Vaca (The Strongest), todos parte de la nómina que viajó a Francia.

Bolivia figura en el Grupo A de Copa América, donde también competirán Brasil, Perú y Venezuela.

Lista de 23 convocados por Bolivia

Arqueros

Carlos Lampe (San José de Oruro)

Rubén Cordano (Blooming)

Javier Rojas (Nacional Potosí)

Defensas

Saúl Tórrez (Nacional Potosí)

Luis Haquin (Puebla, México)

Mario Cuéllar (Oriente Petrolero)

Diego Bejarano (Bolívar)

José Carrasco (Blooming)

Marvin Bejarano (The Strongest)

Adrián Jusino (Bolívar)

Volantes

Alejandro Chumacero (Puebla, México)

Erwin Saavedra (Bolívar)

Leonel Justiniano (Bolívar)

Samuel Galindo (Always Ready)

Raúl Castro (The Strongest)

Diego Wayar (The Strongest)

Paul Arano (Blooming)

Fernando Saucedo (Wilstermann)

Roberto Fernández (Blooming)

Delanteros

Marcelo Martins Moreno (Shijiazhuang, China)

Leonardo Vaca (Blooming)

Gilbert Álvarez (Wilstermann)

Rodrigo Ramallo (San José)