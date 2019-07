Endler criticó desempeño de Arias: Siento que comete muchos errores

La actuación de Gabriel Arias por la Selección chilena en la Copa América de Brasil sigue siendo comentada. En esta ocasión, la portera y capitana de la Roja femenina, Christiane Endler, se refirió al desempeño de su compañero de profesión y le lanzó una crítica.

"Está claro el error que cometió en el segundo gol (contra Perú). Siento que comete muchos errores en la toma de decisiones. Lo de salir cuando viene un jugador con marca no se debe hacer, dejar el arco vacío. El primer gol creo que también su ubicación no era buena", reconoció la golera de Paris Saint-Germain en conversación con el programa Mentiras Verdaderas de La Red.

"Lamentablemente a Arias no lo conozco de antes, no había visto sus partidos. He visto solamente lo de Copa América y no me ha parecido muy bueno. Yo no lo puedo juzgar por lo anterior (en Argentina), porque no lo había visto la verdad. Lo que vi en la Copa América, no fue su mejor torneo, claramente. Tuvo varios errores", añadió.

Consultada sobre si a Arias le pesó la sombra de Claudio Bravo, Endler fue categórica: "Creo que sí, porque está todo el mundo ahí, atento a lo que va a hacer".

La ex portera de Chelsea y Valencia lamentó sin embargo los insultos y amenazas que ha recibido el cancerbero a través de las redes socieales y calificó la situación como "fuerte".

