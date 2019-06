Esteban Pavez: Tengo una ilusión gigante de poder jugar en Copa América

El volante de la selección chilena Esteban Pavez acompañó al técnico Reinaldo Rueda en la conferencia de prensa previa al duelo ante Ecuador por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América, ocasión en la que aseguró que está esperando una oportunidad para poder jugar en el torneo.

"Estoy esperando mi oportunidad aunque creo que es dífícil por que los demás lo hicieron muy bien ante Japón", dijo el volante al ser consultado al respecto.

Eso sí, Pavez tiene chances de jugar debido a que Arturo Vidal y José Pedro Fuenzalida arrastran molestias físicas y puden salir del equipo.

Ante esto, el jugador de Colo Colo advirtió que está "con una ilusión gigante de poder jugar, siempre me he sentido más cómodo de volante central y estoy trabajando y esperando que se me dé una oportunidad".

Respecto al choque contra Ecuador, Pavez aseguró que "será un partido muy importante y esperamos ganar".

"El principal fuerte de los ecuatorianos es la transición de defensa a ataque que es muy rápida, a nivel de clubes nos costó mucho eso, así que debemos estar muy pendientes atrás con eso", dijo, recordando la eliminación en Copa Sudamericana ante la UC de Quito.

Sobre el estado de la cancha del Arena Fonte Nova, el que ha sido crticados en partidos anteriores, aseguró que "pasamos a ver la cancha y creo que a simple vista no se ve en mal estado... Todos los jugadores están aptos para jugar con esta humedad".

Finalmente, se refirió a la renovación del equipo respecto a las competencias anteriores, asegurando que "en Chile se ha hablado mucho de recambio y es algo que no se debe apurar".

Chile jugará ante Ecuador este viernes 21 de junio a las 19:00 horas (23:00 GMT) en Salvador de Bahía.