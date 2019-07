Everton: La final con Perú será totalmente diferente al partido de la fase grupal

El atacante Everton afirmó este jueves que la selección brasileña no puede sentirse favorita en la final de la Copa América frente a Perú por golearlos 5-0 en la fase de grupos debido a que el partido del domingo en el Maracaná será totalmente diferente.

"Es importante tener confianza y más cuando vas a enfrentar un adversario al que ya le ganaste, pero tienes que saber que será un partido totalmente diferente", aseguró el extremo del club Gremio en declaraciones a periodistas en el centro de entrenamiento en que Brasil se prepara desde anoche para la final.

"El adversario va a venir con más cuidado, introdujo algunas alteraciones, viene haciendo una gran competición y creció en el momento preciso y por eso, con los pies en el piso, tienes que saber que será una guerra de verdad, un juego que se definirá en los mínimos detalles y que tenemos que estar muy bien preparados para ello", agregó.

Agregó que hace muchos años que en el fútbol no hay favoritos y que actualmente son "once contra once" y hay que hacer méritos para vencer un partido.

Dijo igualmente que considera "muy peligroso" que Brasil entre al Maracaná creyendo que es favorito y sin ninguna responsabilidad.

En su opinión, si no hay favoritos, no puede haber sorpresas si Perú sale con el título del Maracaná "porque ellos también tienen calidad y van a disputar un partido totalmente diferente al primero" y que se definirá en los detalles.