Ex árbitro argentino Javier Castrilli pide que "rueden cabezas" por polémicas con el VAR

El retirado juez asegura que lo ocurrido en el encuentro entre la "albiceleste" y Brasil en Copa América fue "tan grave y tan grotesco que no puede quedar impune".

El ex árbitro argentino Javier Castrilli exigió que se tomen medidas y que se busquen culpables por la ausencia del VAR en el duelo enter la "albiceleste" y Brasil por semifinales de la Copa América.

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el retirado juez indicó que "acá la Conmebol tiene que hacerse cargo, porque es la responsable de todo esto. Que se tomen las medidas que se tengan que tomar".

"Que se haga todo transparente y que se informe porque nosotros necesitamos y queremos saber qué es lo que pasó y quién fue el responsable o los responsables, y que paguen su culpa los responsables. Que rueden cabezas. Esto no puede quedar impune", agregó.

En la misma línea, el trasandino indicó que "esto fue un bochorno. Fue tan grave y tan grotesco que no puede quedar impune. Hay que buscar entre todos, a través del diálogo, cuál es la mejor manera para operar el VAR. Eso es ya a nivel de la FIFA".

"Las imágenes del Argentina - Brasil tienen que ser llevadas a la FIFA y decirles que no queremos que esto vuelva a ocurrir. Ver dónde estuvieron los problemas y cuáles son las posibles soluciones. Creo que todo eso es el camino que ahora todos los que manejan el fútbol deben recorrer", apuntó.

Por último, Castrilli aseguró que "estos bochornos y papelones no solo tienen que preocupar a Argentina sino que a todas las asociaciones, porque a cualquiera mañana le puede pasar exactamente lo mismo".

"Y no van a venir con la mentira de que hubo una interferencia y que el VAR no pudo operar. ¡Por favor! Nos están tomando por estúpidos, están subestimando nuestra inteligencia me parece. Venir con ese argumento es realmente que nos tomen por estúpidos", dijo.