Gabriel Costa y Josepmir Ballón resaltan en prenómina de Perú para la Copa América

El director técnico de la selección peruana Ricardo Gareca sorprendió con varios nombres en la lista preliminar de 40 jugadores que entregó para la Copa América de Brasil 2019, en la que destaca la presencia del delantero de Colo Colo Gabriel Costa y del volante de Universidad de Concepción Josepmir Ballón.

Además de los dos futbolistas que militan en el balompié nacional, Gareca llamó a los consagrados Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, los máximos referentes del equipos.

Gareca también reservó al ex Unión Española Christian Cueva, al ex Universidad de Chile Raúl Ruidiaz y al ex Colo Colo Christofer Gonzales.

Perú integra el Grupo A de la Copa América juntó a Brasil, Bolivia y Venezuela.

El listado completo:

Arqueros

Pedro Gallese (Alianza Lima)

Carlos Cáceda (Melgar)

Jose Carvallo (Universitario)

Patricio Álvarez (Sporting Cristal)

Defensas

Luis Advíncula (Rayo Vallecano)

Aldo Corzo (Universitario)

Christian Ramos (Melgar)

Carlos Zambrano (FC Basilea)

Alexander Callens (New York City)

Miguel Trauco (Flamengo)

Anderson Santamaria (Atlas)

Luis Abram (Vélez)

Miguel Araujo (Talleres)

Gianfranco Chávez (Sporting Cristal)

Volantes

Christian Cueva (Santos)

Edison Flores (Morelia)

Yoshimar Yotún (Cruz Azul)

Renato Tapia (Willen II)

Paolo Hurtado (Konyaspor)

Pedro Aquino (León)

Christofer Gonzáles (Sportung Cristal)

Alexis Arias (Melgar)

Wilder Cartagena (Alianza Lima)

Joel Sánchez (Melgar)

Cristian Benavente (Pyramids)

Horario Calcaterra (Sporting Cristal)

Marcos López (San José)

Josepmir Ballón (U. Concepción)

Alejandro Hohberg (Universitario)

Armando Alfageme (Universitario)

Leonardo Mifflin (Melgar)

Jesús Prettel (Sporting Cristal)

Delanteros

Yordy Reyna (Vancouver)

Raúl Ruidiaz (Seattle)

Andy Polo (Portland)

Jefferson Farfán (Lokomotiv)

Andre Carrillo (Al Hilal)

Paolo Guerrero (Internacional)

Kevin Quevedo (Alianza Lima)

Luiz Da Silva (Tigres)

Gabriel Costa (colo Colo)