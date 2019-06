Hernán Darío Gómez: En este grupo somos ciegos, sordos y mudos como Shakira

El entrenador de Ecuador, Hernán Darío Gómez, dijo que el papel que juega su equipo en el Grupo C de la Copa América, donde están Uruguay, Chile y Japón, es como un éxito de la colombiana Shakira.

"Nosotros en este grupo somos ciegos, sordos y mudos. Como Shakira, sí", manifestó el preparador durante el entrenamiento del martes en las instalaciones del SESC Venda Nova de Belo Horizonte, abordando así las críticas que surgieron acerca de su manejo del equipo.

"No creo que el país me critique, no, yo salgo a la cancha con el país y la gente. Usted sabe por dónde vienen las cosas, son tan inconscientes, no el país, sino los que están manejando (las críticas), no es toda la prensa tampoco", agregó el seleccionador de Ecuador, a tres días del estreno contra Uruguay en el Mineirao.

El DT además anticipó el partido de estreno ante Uruguay y sostuvo que la Celeste es un conjunto "copero" y cuenta con "uno de los mejores técnicos del mundo", Óscar Washington Tabárez, "pero te devuelvo una pregunta", dijo a un periodista, "¿te parece fácil Chile, o Japón que es subcampeón de Asia?".

Ecuador se estrena ante Uruguay el próximo domingo a las 18:00 horas.