Hernán Darío Gómez: Trato que mi equipo marque más al balón que al contrario

El entrenador de la selección ecuatoriana, el colombiano Hernán Darío Gómez, aseguró que prefiere que su equipo contra Uruguay, en lugar de tratar de marcar a delanteros como el uruguayo Luis Suárez trate de "marcar al balón" y jugar en función del balón.

"Todo el mundo trata de marcar a Messi o a Suárez, pero nosotros marcamos más al balón e intentamos jugar mejor al fútbol. No es un irrespeto por los rivales, es un estilo de fútbol", señaló el DT en el Mineirao, donde jugarán contra Uruguay en la primera jornada del Grupo C de la Copa América.

"No es una falta de respeto lo que voy a decir. He enfrentado jugadores en otras épocas como Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Cafú... Me ha tocado enfrentar equipos de (Lionel) Messi, equipos uruguayos, y con el mayor de los respetos trato de que mi equipo marque más al balón que al contrario, hay un solo balón, y le pido al equipo que se referencie a él, no a los contrarios", añadió.

Gómez confirmó en el inicio de la rueda de prensa previa a su estreno en la Copa América contra Uruguay la alineación inicial, con los centrocampistas Jefferson Orejuela, que viene de una lesión y Antonio Valencia, que entrenó aparte, pero se encuentra en buen estado.

La alineación anunciada por el técnico colombiano incluye a Alexander Domínguez como portero; José Quintero, Arturo Mina, Gabriel Achilier y Beder Caicedo en la defensa; Antonio Valencia, Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela y Ayrton Preciado en el centro del campo; y Angel Mena y Enner Valencia como delanteros.