Hincha que se hizo famoso por llorar en el triunfo de la Roja ante Ecuador contó su emotiva historia

Una de las imágenes que más se hicieron notar en el triunfo de Chile sobre Ecuador en Copa América fue la de Víctor Pinochet, un hincha que se emocionó hasta las lágrimas viendo a la Roja ganar en el Estadio Arena Fonte Nova, por lo que el mismo se animó a contar las razones de su reacción.

En diálogo con La Cuarta, el compatriota explicó que: "Vivo aquí, en Salvador de Bahía. Me vine con mi padre cuando tenía 10 años. Es segunda vez que puedo ver a Chile, en 2009 estuve para la derrota 4-2 ante Brasil".

"Fue muy lindo todo. Poder tener un poquito de mi país aquí me alegró mucho. Por temas económicos no he podido ir a Chile desde los 18 años", subrayó.

Víctor, con 47 años y tres hijos brasileños, actualmente se encuentra desempleado, por lo que con una pyme en la que vende pollos asados pudo costearse la entrada para ver al combinado nacional en cancha, pero asegura que los precios son muy altos.

"Las entradas son muy caras, es por eso que se ven los estadios vacíos. Brasil no está pasando por una buena situación. Hay mucho desempleo y eso afecta a todos", comentó.

Por último Pinochet, se animó a entregar un pronóstico para el choque ante Uruguay, y sobre las pretensiones de la selección en el torneo dijo que: "Chile debe ir paso a paso. Hay que ir viendo que pasa, pero ojalá pueda ganar y ser primero de su grupo".