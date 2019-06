Javier Castrilli: Es absurdo imaginar que la Conmebol vaya sancionar a Jara

El ex árbitro argentino Javier Castrilli volvió a respaldar a Gonzalo Jara por "bajar" al hincha que ingresó a la cancha del Estadio Maracaná durante el duelo entre Chile y Uruguay, asegurando que el defensor no merece ser sancionado por el incidente.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el ex juez aseguró que lo realizado por el jugador "fue colaborar indirectamente con la Conmebol que es responsable solidaria de la inseguridad de que ingrese un individuo y que comprometa la seguridad de los jugadores. Jara estaba hablando con sus compañeros y cuando se dio vuelta ni lo pensó al ver que venía el personal de seguridad, fue y le aplicó la pierna para hacerlo caer, no para lastimarlo".

"No fue directamente a darle una patada mansalva. Hay un montón de atenuantes en la conducta de Jara y se ve cuál fue su auténtica intención. Estoy de acuerdo con todo lo que signifique respaldar lo que hizo", agregó.

Castrilli, pese a que el reglamento dice que cualquier agresión debe ser castigada con expulsión, advirtió que "lejos de ser una conducta reprochable, la tenemos que considerar como loable. Lo de Jara fue un ejemplo de cómo un ciudadano debe colaborar con las autoridades y la seguridad para reprimir un delito. Es absurdo imaginar que la Conmebol vaya sancionar a Jara".

"Pongámonos en el lugar de los jugadores que saben a qué están expuestos. La falla en la seguridad fue evidente, entonces cómo se defienden los jugadores: colaborando con el presonal de seguridad para impedir que el intruso obtenga el objetivo y ponerlo a la disposición de la justicia. De eso se trata lo que hizo Jara, entonces vamos a condenar a una persona que quiso colaborar con la seguridad, me parece un mamarracho", complementó.

Asimismo, el argentino expuso que "siempre, en todos los reglamentos, tienen que haber causas de justificación que eximan a las personas que cometen determinadas conductas, como ocurre en los códigos penales. Está la figura de la defensa propia o de evitar un mal mayor".

"Hay situaciones en las cuales las personas se ven inmersas, que hacen que los reglamentos tengan que eximirles de una sanción, yo creo que ese es el caso de Jara. El jugador no tenía ningún tipo de problema con el intruso, no lo conocía. No habían motivos para agredirlo y, de hecho, no lo hace, lo que hace es poner el pie para hacerlo caer y con ello colaborar con las autoridades", cerró.