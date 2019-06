José Pedro Fuenzalida: No esperaba ser titular en la selección, pero ha sido todo muy lindo

La gran apuesta de Reinaldo Rueda en la selección chilena para Copa América fue José Pedro Fuenzalida. El capitán de Universidad Católica no había sido considerado por el técnico colombiano hasta el último amistoso contra Haití, por lo que su nominación y posterior titularidad en los triunfos del conjunto nacional causó sorpresa.

Debido a ello, es que "Chapa" dialogó con Las Últimas Noticias, en donde no ocultó su felicidad por participar en este nuevo ciclo, declarando que: "No había sido parte del proceso, pero en el último tiempo se me acercó y me dieron la oportunidad. No esperaba ser titular, hace un mes no estaba citado, me tocó jugar con Haití, que fue sorpresivo también y la verdad ha sido muy lindo".

Además, el formado en el elenco "cruzado" confesó que está realizando sus estudios mientras se concentra con la Roja.

"He leído un par de libros. También otras cosas en Internet, estudiando. Estoy haciendo un máster en gestión deportiva y hago los ramos online, ya lo estoy terminando y me da el tiempo en las noches".

Finalmente, el experimentado atacante no ocultó su permanente nerviosismo, mencionando que: "Los nervios siempre están. Uno cree que se van a ir, pero no, al revés: aumentan.

"Más que nervios diría que es ansiedad por ganar y demostrar. La experiencia ayuda a manejarlos, pero siempre están, por eso me desconecto en los tiempos libres para bajar la presión", concluyó.