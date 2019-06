José Pedro Fuenzalida: Tenemos que estar preparados para jugar con Alexis o sin él

El seleccionado chileno José Pedro Fuenzalida afirmó que la Roja, como defensor del título en la Copa América, tiene que estar preparada para jugar con o sin el atacante Alexis Sánchez y además avisó que a medida que pasen los partidos evaluarán para qué están en el torneo que empieza este fin de semana.

"Alexis es un jugador importante que eleva el nivel de la selección cuando está bien. Nosotros tenemos que estar preparados como un equipo, para jugar con Alexis o para jugar sin él, como sea el caso. Es un jugador que cuando está, en buen nivel, es desequilibrante, pero si no está, tenemos que estar preparados como equipo", señaló.

"Uno siempre tiene la ilusión de hacer una buena copa, tenemos un gran equipo. Si bien no somos favoritos, hay grandes equipos que se están preparando, nosotros pensamos en hacer una buena copa y pasar de fase. Nos enfocamos en los primeros partidos, Japón, Ecuador y Uruguay y en base a eso nos vamos a ilusionar. Somos el equipo que está defendiendo el título", agregó el futbolista de la UC.

"Hay un título que tenemos que defender y lo vamos hacer de buena manera", avisó.

Además, en relación a qué espera él como jugador para el torneo dijo que "tengo muchas ganas de ser un aporte para este equipo y entrenaré con la ilusión. Si no me toca, ser un aporte desde afuera y en los minutos que me toque estar".

Por otra parte, Fuenzalida apuntó a que es necesario recalcar que "el recambio es algo natural que se irá dando, la generación que ha venido por años en esta selección aún está vigente, lo ha mostrado en su juego individual y colectivo, aún hay jugadores que pueden dar mucho a la selección; también es importante que se vayan sumando otros, serán los nuevos jugadores y el equipo que tendrá la selección por varios años más".

Para cerrar, Fuenzalida destacó la "experiencia" que suma Gonzalo Jara al plantel y habló sobre la falta de finiquito de la Roja: "En la Copa no vamos a tener tantas opciones así que debemos estar más certeros si queremos ganar los partidos", sentenció.

La Roja debutará el lunes 17 de junio en la Copa América desde las 19:00 horas (22:00 GMT) ante Japón.