Kubo usó un perfecto español para aclarar por que no le gusta que le digan "Messi japonés"

Takefusa Kubo, mediocampista de la selección japonesa, que compite como invitada en la Copa América, concentra la atención de la prensa sudamericana al ser una de las figuras con mejor proyección a nivel internacional, pero también porque habla un perfecto español.

El futbolista de 18 años, formado en las inferiores de FC Barcelona y que recientemente fue comprado por Real Madrid, se refirió a su apodo de "Messi japonés" y aseguró que no le gusta, pues todavía le falta mucho nivel para estar a la altura del "10".

"No me gusta que me comparen con un jugador tan grande como Messi, pero seguiré trabajando", dijo, luego de la derrota de su equipo por 4-0 frente a Chile.

Escucha las palabras que Kubo compartió con los reporteros: