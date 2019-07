La crítica mirada de Sergio Navarro a la Roja: "La humildad es lo que más se ha perdido"

Sergio Navarro, histórico capitán de Chile en el Mundial de 1962, dialogó con Al Aire Libre PM sobre la caída ante Perú en semifinales de la Copa América y afirmó, con una crítica mirada, que los jugadores perdieron porque carecían de humildad.

"Pienso que Chile ganó el partido antes de jugarlo. Y jugaron con una soltura de cuerpo que no correspondía, porque Perú es un buen equipo. Vidal andaba tirando taquitos, y los platos rotos los pagó el portero (Gabriel Arias) por su mala salida. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaban los defensas centrales?", explicó

El ex defensor, de 83 años, también lanzó un duro dardo contra Eduardo Vargas, por picar la pelota en el penal que falló en la última jugada del partido.

"La forma en que pateó el penal es vergonzoso, porque muestra la falta de corazón, garra y actitud. Picando una pelota, él no tiene esa habilidad para hacer eso. No es Alexis Sánchez. Alexis se lo hizo a Argentina, y él está jugando en Inglaterra. El otro está en México no más", disparó.

Por último, afirmó que la "Generación Dorada" tendrá un par de años más en la selección.

"Creo que van a seguir jugando un par de años más, pero cuando recuperen el ánimo, el espíritu de guerra, la seriedad y especialmente la humildad. Eso es lo que más se ha perdido, cuando estos cabros eran humildes, por Dios que eran buenos", sentenció.