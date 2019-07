La emotiva reflexión de Arturo Vidal: "Tenemos un equipo que no se rinde"

Luego del cuarto puesto conseguido por la selección chilena en Copa América, Arturo Vidal hizo una profunda reflexión del cometido de la Roja en el certamen, donde a través de sus redes sociales escribió que "Hay tristeza por el resultado, pero tenemos un equipo que no se rinde".

En su cuenta de Twitter, el volante del conjunto nacional publicó la frase "Soñábamos con el tricampeonato, pero no pudimos. Hicimos todo lo posible, no alcanzó. Alegría por saber que tenemos un equipo que no se rinde, que va a seguir luchando por Chile".

Además el "Rey" agradeció el apoyo de los hinchas en el transcurso del torneo, agregando que "Tengo mucha emoción por sentir el apoyo de millones de chilenos que siempre están. En las buenas y malas mucho más".

"Ahora a descansar y prepararnos para los nuevos desafíos que son muchos. ¡Un abrazo a todos y vamos Chile carajo!", culminó su texto.

Tristeza por el resultado, que no fue el que esperábamos. Soñábamos con el tricampeonato, pero no pudimos. Hicimos todo lo posible, no alcanzó. Alegría por saber que tenemos un equipo que no se rinde, que va a seguir luchando por Chile!!🇨🇱🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/PZNYGyfmNf — Arturo Vidal (@kingarturo23) 7 de julio de 2019