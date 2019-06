La Roja cayó ante el oficio de Uruguay y jugará ante Colombia en cuartos de final de Copa América

La selección chilena, pese a mostrar un gran planteamiento táctico, sucumbió ante el oficio de Uruguay y cayó por 0-1 en el Maracaná, cediendo a los charrúas el liderato del Grupo C en la Copa América.

Con este resultado, el último de la fase grupal, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda deberá viajar a Sao Paulo para jugar ante Colombia, en el Arena Corinthians el viernes 28, por los cuartos de final.

Pese al esquema conservador que presentó Reinaldo Rueda, sin jugadores claves como Arturo Vidal, Mauricio Isla y Jean Beausejour, el equipo bicampeón de América dominó la posesión y se lanzó con todo desde el pitazo inicial, con Charles Aránguiz orquestando el juego y un Alexis Sánchez muy activo, gambeteando, haciendo diagonales, filtrando pases y disparando al arco.

Alexis Sanchez for Chile is a completely different player. Look at him, dribbling past players like they aren't there. This man has 2 goals and 2 assists in 2 games during Copa America. pic.twitter.com/pKvpZf53dy