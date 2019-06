Lateral de Ecuador: El partido contra Chile va a ser a todo o nada

El único gol de Cristian Ramírez con la selección de Ecuador fue ante Chile por las Clasificatorias al Mundial de Rusia 2018 y por eso para él es muy especial enfrentarse de nuevo a la Roja.

Aunque fue suplente en el partido frente a Uruguay que la selección ecuatoriana perdió por 4-0 en la primera jornada de la Copa América 2019, Ramírez no pierde la fe en que pueda ser de la partida este viernes en el encuentro en Salvador de Bahía.

"Sabemos que la selección de Chile será difícil y que debemos entrenar el tipo de planteamiento para enfrentarla. Hay voluntad y cada uno de nosotros tiene el objetivo muy claro: va a ser a todo o nada", arengó el jugador que se desempeña como lateral izquierdo y milita en el Krasnodar ruso.

Ramírez dijo que desea ganarse un lugar entre los 11 jugadores que inicien el duelo contra Chile, pero que si continúa relegado al banco de emergentes respaldará con su mejor actitud y energía a quien le toque jugar.

"Yo no vine a competir con mis compañeros, vine a apoyar a mi país desde lejos y aquí cualquiera que juegue va a ser respaldado por el otro", dijo el lateral de 1,74 metros de estatura y 70 kilos de peso.

Ramírez agregó que respeta las decisiones del seleccionador de Ecuador, el colombiano Hernán Darío Gómez, y que pese a la goleada contra Uruguay el ambiente es bueno y sano en el grupo.

"Respeto las decisiones del cuerpo técnico, respeto y me uno a los compañeros, tengo que apoyarlos; con ellos está todo claro".

El jugador de 24 años manifestó que si bien hubo momentos difíciles en la selección ecuatoriana después de la derrota frente a los uruguayos, aún hay grandes posibilidades de voltear la historia y llegar lejos en la Copa.

"Después de una derrota así es difícil salir, pero el grupo está muy unido. Sabíamos que Uruguay es un equipo muy fuerte y además la inferioridad numérica nos afectó".

En aquel encuentro Ecuador perdió por expulsión a los 26 minutos a José Quintero. En ese momento ya perdía por 1-0, siete minutos más tarde la cuenta aumentó y al final del primer episodio Uruguay ganaba por 3-0.

"Ustedes me han visto muchas veces en la selección", dijo Ramírez a periodistas. "No soy titular ahora, sé que he venido en un proceso y no ha sido fácil llegar hasta acá y mantenerse", cerró.