Lionel Scaloni: Para nosotros es como que la Copa América todavía no empieza

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo este martes que para la Albiceleste es como si la Copa América todavía no hubiese empezado, tras la derrota en el debut por 2-0 ante Colombia, e indicó que "todo" comenzará este miércoles con el partido ante Paraguay.

"Lógicamente nos hubiera gustado arrancar de otra manera, pero ellos tienen en claro que todavía quedan dos partidos por jugar y la Copa para nosotros es como que todavía no empezó. Mañana es un partido importantísimo y todo el mundo quiere tirar para adelante.", dijo Scaloni en rueda de prensa.

"Todavía para nosotros hay tiempo en esta Copa y realmente empezará todo ahora", añadió.

El seleccionador, que suele anunciar la alineación el día anterior a los partidos, dijo que no iba a confirmar el once inicial porque hay jugadores que no están en óptimas condiciones físicas.

"Tengo bastante claras las cosas pero hay un par de jugadores que no están al cien por ciento y vamos a esperar. Si hacemos modificaciones es buscando un poco más lo del segundo tiempo que lo del primero ante Colombia", explicó.

"Hoy entrenó bien Roberto (Pereyra) después de un par de días afuera y es una de las cosas por las que vamos a esperar hasta el miércoles, para ver cómo responde él. Entrenó a la par de sus compañeros y nos da esperanzas", reveló.

El entrenador también se refirió a Paraguay y dijo que es un equipo "importante", que "sabe a lo que juega" y que "tiene clarísimo lo que quiere".e Colombia.

Argentina jugará este miércoles ante Paraguay en el estadio Mireirao de Belo Horizonte a las 20:30 horas (00:30 GMT) en la segunda jornada del Grupo B de la Copa América.