Los números que usarán los jugadores de Chile en la Copa América 2019

La Conmebol oficializó el listado de la selección chilena para la Copa América 2019, confeccionado por el técnico Reinaldo Rueda, y además expuso los números que usarán los jugadores de la Roja en el torneo.

En el pórtico el 1 será para Gabriel Arias, mientras Brayan Cortés lucirá el 12 y Yerko Urra, tercer arquero, el 23.

Gary Medel mantendrá el 17, Gonzalo Jara el 18 y Mauricio Isla el 4, mientras Arturo Vidal tendrá el 8 y Diego Valdés el 10. Charles Aránguiz jugará con el 20 y Pedro Pablo Hernández, el 16.

En ataque, Alexis es el 7, José Pedro Fuenzalida el 6 y Eduardo Vargas el 11.

Revisa el detalle:

Arqueros:

1. Gabriel Arias

12 Brayan Cortés

23 Yerko Urra

Defensores:

2. Igor Lichnovksy

3. Guillermo Maripán

4. Mauricio Isla

5. Paulo Díaz

15 Jean Beausejour

17 Gary Medel

18 Gonzalo Jara

21 Oscar Opazo

Volantes:

8. Arturo Vidal

10 Diego Valdés

13 Erick Pulgar

14 Esteban Pavez

16 Pablo Hernández

20 Charles Aránguiz

Delanteros:

6. José Pedro Fuenzalida

7. Alexis Sánchez

9. Nicolás Castillo

11 Eduardo Vargas

19 Junior Fernandes

22 Angelo Sagal

¡Atención!

🇺🇾🇪🇨🇯🇵🇨🇱

Estas son las listas oficiales de las selecciones del Grupo C de la #CopaAmérica.



Atenção!

🇺🇾🇪🇨🇯🇵🇨🇱

Estas são as listas oficiais das seleções do Grupo C da #CopaAmérica.#VibraOContinente #VibraElContinente pic.twitter.com/ncvLArJOBz