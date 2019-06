Manuel Suárez: Nunca vi a un futbolista que llegara a entrenar en estado de ebriedad

El ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en la selección chilena, Manuel Suárez, aseguró que durante el proceso que tuvo junto al argentino al frente de la Roja nunca vio a un jugador que llegara en estado de ebriedad o sin condiciones de entrenar.

"No fui testigo de nada, nunca vi a un futbolista en ningún estado que no fuera el normal de un futbolista que llega a entrenar en la mañana. Nunca vi a un futbolista en estado de ebriedad, con síntomas o un olor a nada. No tengo nada que reprocharles, se entregaron al cien por ciento", declaró para luego explicar los motivos que dejaron a la Roja fuera del Mundial de Rusia.

"No terminamos clasificando al Mundial, me parece, por todos. Porque no estuvimos a la altura en los momentos clave, porque no competimos a un mejor nivel o porque el cuerpo técnico pudo plantear no lo ideal, o porque los rendimientos no fueron óptimos, pero es eso", afirmó.

También sostuvo que el vestuario de la selección chilena "es un camarín muy noble con ganas tremendas de competir, que lo hacían muy bien. Me quedé con eso, gente muy entregada a la competencia, querer ganar, tener buenos reusltados, pelear hasta el final. En algún momento los éxitos fueron mejores que en otros, pero la disposición a la competencia estaba de parte de todos, son tipos muy guerreros".

Suárez visitó la concentración de la Roja en La Serena, en la previa al amistoso con Haití.