Messi cantó el himno de Argentina y generó una ola de reacciones

El astro de FC Barcelona, Lionel Messi, cantó por primera vez el himno de Argentina defendiendo a la "albiceleste", en el duelo de este viernes ante Venezuela por los cuartos de final de la Copa América de Brasil 2019.

A los que lo bancamos no nos cambia en nada, pero que hermoso esto. Messi cantando el himno 😍♥️ pic.twitter.com/vTxYj9KszL — Monero #Guardiola (@yonimonero) 28 de junio de 2019

La "Pulga" había dicho hace unos años en una entrevista que entonar la canción patria "nunca me importó. Una vez que ya empezaron con eso, a propósito no lo canto, si no me cambia nada".

"Es una boludez. Me llega cuando suena, a todos, siempre. Cada uno lo vive a su manera", agregó en dicha oportunidad.

Sin embargo, tras cantar en el choque frente a los "llaneros" desató una gran cantidad de reacciones en el país trasandino y en el resto del mundo.

Y un día, lo hizo: el emotivo momento en el que Messi cantó el himno argentino https://t.co/90v8RpD66w pic.twitter.com/PeHt6VSZLJ — Avisá.com (@AvisaComAr) 28 de junio de 2019

Verlo a #Messi cantar el himno nacional Argentino fue lo más emocionante 😭 Amarte eternamente CRACK ❤ — Mariana Cecilia 💋 (@mariana_Barilo) 28 de junio de 2019

Twitter Argentina con la imagen de Messi cantando el himno. pic.twitter.com/9YlTHO0fj5 — Yoell's (@yoeldemian2) 28 de junio de 2019