Osses por designación de Tobar en la final: El arbitraje chileno goza de buena salud

La elección de Roberto Tobar como juez central en la final de la Copa América 2019 marcó un nuevo hito para el gremio nacional, y así lo destacó Enrique Osses, el jefe de la Comisión de Árbitros, al considerar que es un reflejo de la "buena salud" del árbitraje chileno.

"Hay sentimientos encontrados porque a todos nos hubiese gustado que nuestra selección estuviese en la final, pero en lo que nos involucra a los árbitros, bastante contentos y felices con el rendimiento, no solo de Roberto, sino de todo el equipo arbitral que está presente en Brasil y esperemos que sea un buen partido para ponerle un broche bueno", comentó Osses a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Julio (Bascuñán) también tuvo una destacada participación, por lo que digo, en general el arbitraje chileno goza de buena salud internacional en este minuto, con Julio y Roberto, que vienen pitando las finales de la Copa Libertadores desde el 2017, y ahora con esta designación en la final de la Copa América habla del presente de nuestro árbitraje y del trabajo que han hecho ellos para llegar a este punto", agregó.

Profundizando en el análisis del árbitraje chileno, Osses reconoció que "cometemos errores, como en todas las ligas del mundo, ya que se convive con el error", aunque "la evaluación final es positiva".

El arbitro asistente de video, o VAR por sus siglas en inglés, se implementará en el país en las fases finales de la Copa Chile 2019, para luego llevar el sistema al Campeonato Nacional el 2020. Existe preocupación en su uso no por la validez de su cobros, sino por las prolongadas pausas que genera durante los partidos, algo que ha sido motivo de críticas en la Copa América de Brasil. Pese a ello, Osses enfatizó que es mejor demorarse antes de caer en algún error.

"Lo principal es la justicia deportiva y se ha hecho, yo creo que en eso no hay doble opinión, ha sido bastante justo y lo que tenemos que afinar y que es una tarea pendiente es dar un poco más de fluidez, aún cuando dentro del protocolo lo más importante es hacer lo correcto más que el tiempo en que nos demoremos en hacerlo", consideró.

"Más allá de esa crítica que se le hace al juez asistete (de video), no se ha validado ningún gol por posición incorrecta, en torneos anteriores pasaba mucho, el objetivo principal es que no se conviertan goles en fuera de juego y eso no ha sucedido", explicó Osses.

El juez criollo Roberto Tobar fue designado por la Conmebol como el árbitro de la final de Copa América, que disputarán Brasil y Perú este domingo en el Estadio Maracaná. Estará acompañado por Christian Schiemann y Claudio Ríos en cancha, mientras que Julio Bascuñán estará a cargo del VAR.