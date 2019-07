Percy Olivares anticipó el Chile-Perú: Será un partido de identidades

El ex seleccionado peruano dialogó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el choque por semifinales de Copa América.

Percy Olivares, ex seleccionado de Perú y colaborador de la Federación Peruana de Fútbol, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el duelo ante Chile en semifinales de Copa América y afirmó que será un cruce "de identidades".

"El partido será de identidades. El partido contra Uruguay no fue así, porque el duelo obligaba a que fuera así. Porque Perú venía de una circunstancia complicada (una goleada 5-0 ante Brasil). Lo imagino a Perú siendo como Perú, con técnica. Y a Chile como Chile, me refiero a que están mostrando un nivel muy bueno. Ha subido el nivel jugando. No distan mucho de lo que estaban haciendo en el pasado", explicó el retirado defensor.

"Nosotros hemos renunciado a ser Perú, pero Chile no ha dejado de ser Chile", precisó.

Olivares también habló sobre el crecimiento que ha tenido la selección peruana, remarcando que "mucho tiene que ver el profesor Ricardo Gareca". No obstante, indicó que "vamos por buen camino, pero no es un reflejo de nuestra realidad y lo que pasa en nuestro fútbol".

Por último, apuntó que en Perú también están complicados con el recambio generacional, aunque sostuvo que es un problema de confianza porque "jugadores talentosos hay".

"Hay muchos futbolistas buenos en el medio peruano, pero no confiamos en ellos. Periodistas, técnicos, directivos, todos. Cuando hay que arriesgar por un chico, no lo hacemos. Y cuando lo hacemos, es por necesidad. Después queremos que rinda en la selección como uno espera y no se da", concluyó.

El partido entre Chile y Perú será en Porto Alegre este miércoles, a las 20:30 horas (00:30 GMT).